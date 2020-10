4.000 Euro hat der AWO-Ortsverein Sprockhövel-Hiddinghausen auf seinem Basar 2019 an Erlös eingenommen. Die Spendensumme de Ortsvereins wird jetzt unter anderem an die Außenwohngruppe der AWO in Gevelsberg, den Kinderhospizdienst Ruhrgebiet in Witten, Hilfsbedürftige in Hiddinghausen, das Frauenhaus im ERK und viele weitere gespendet.