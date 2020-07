Am Dienstag, 7. Juli, um kurz nach Mitternacht überprüften Polizeibeamte an der Kreuzung Wittener Straße/Hoppe in Sprockhövel einen 15-jährigen Rollerfahrer und seinen 16-jährigen Sozius. Beide waren nach eigenen Angaben unterwegs, um an einer nahe gelegenen Tankstelle Essen und Getränke zu kaufen. Der 15-jährige war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis, zudem er auf Nachfrage an, er habe am Abend Drogen konsumiert. Ihm wurden zwei Blutproben entnommen, eine Anzeige wurde gefertigt.