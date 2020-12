Am zweiten Weihnachtstag wurde der Rettungsleitstelle mittags ein Kaminbrand gemeldet. Die alarmierten Feuerwehrkräfte brauchten nach Überpüfung jedoch nicht tätig zu werden.

Martinshörner heulten durch das weihnachtliche Niedersprockhövel, als die Einsatzfahrzeuge des Löschzuges Niedersprockhövel und der Löschgruppen Obersprockhövel und Hiddinghausen in den Bereich des Perthesringses fuhren. Dort sollte ein Kamin brennen.

Am Einsatzort angekommen, stellten die Feuerwehrleute schnell fest, dass die Rauchentwicklung aus einem Haus von der Bochumer Straße ausging.

Die Feuerwehrfahrzeuge begaben sich dann dort hin und überprüften die Feuerstelle in dem entsprechenden Haus, konnten jedoch keine Feststellungen machen, die ein Eingreifen durch sie erfordert hätten.

Die alarmierten 20 ehrenamtlichen Kräfte der Feuerwehr rückten danach wieder in ihre Feuerwehrhäuser ein und stellten die Einsatzbereitschaft wieder her.