Ein 29-Jähriger hatte sich jetzt vor dem Strafrichter zu verantworten. Die Staatsanwaltschaft beschuldigte ihn, Anfang Oktober 2019 zwei Polizeibeamte nach einem Ladendiebstahl in einer Tankstelle in Niedersprockhövel erheblich verletzt zu haben. Die Verhandlung wurde unterbrochen bis ein Gutachten zur Frage der Schuldfähigkeit des Angeklagten vorliegt.



In der Tankstelle muss es an diesem Morgen Anfang Oktober 2019 im wahrsten Sinne des Wortes hoch hergegangen sein. Der Angeklagte betrat die Tankstelle und nahm eine Dose Whiskey, machte sie auf und wollte daraus trinken. Die Tankstellenmitarbeiterin wies ihn darauf hin, dass der Verzehr von Alkohol in der Tankstelle verboten ist und dass man die Ware vorher bezahlt.

Darauf verlies der Angeklagte mit der Dose die Tankstelle, die Mitarbeiterin eilte hinterher, verlor ihn aber aus den Augen. Keine zehn Minuten später betrat der Angeklagte wieder die Tankstelle und nahm einen Strauß Blumen aus dem Blumenkorb. Die Angestellte eilte nach draußen, nahm die Blumen wieder an sich und verständigte die Polizei, da die Whiskey-Dose noch nicht bezahlt war.

Ladendieb konnte sich nicht ausweisen



Beim Eintreffen der beiden Polizeibeamten konnte sich der Angeklagte, ein montenegrinischer Staatsbürger aus Dorsten, der eine Wohnsitzbeschränkung auf den Bereich der Stadt Dorsten einhalten muss, nicht ausweisen. „Ich habe eine paranoide Schizophrenie und war vorher zu Besuch bei meiner Lebensgefährtin in Gevelsberg“, sagte der Angeklagte im Gericht und ergänzte, dass er schon mehrere Male in der Psychiatrie war, regelmäßig Tabletten nehmen muss und immer wieder Stimmen in seinem Kopf hört.

Die Beamten erklärten ihm am Tattag in der Tankstelle, dass er zur Feststellung seiner Identität mit zur Wache muss und dass man ihm aus Sicherheitsgründen für die Zeit während der Fahrt im Streifenwagen Handfesseln anlegen muss.

Er prügelte uns mit Urgewalt durch die ganze Tankstelle



„Ich hatte ihm gerade eine Handfessel angelegt, da rastete er vollkommen aus und hat uns mit brutaler Gewalt durch die ganze Tankstelle geprügelt. So einen Gewaltausbruch habe ich in meiner ganzen Polizeizeit noch nicht erlebt“, sagte eine Polizeibeamtin aus Zeugin aus. Beide Polizeibeamte wurden bei diesem Einsatz verletzt und mussten sich später in das Krankenhaus begeben. Dem Angeklagten gelang es dann bei der Schlägerei sogar, einer Polizeikraft die erste Sicherung der Dienstwaffe zu lösen. Dabei soll er gedroht haben, diese umzubringen. Selbst der Einsatz von Pfefferspray zeigte bei dem Angeklagten keine Wirkung, nur ein Beamter bekam davon tränende Augen.

Da die beiden Polizeibeamten während des Kampfes in der Tankstelle den Notrufknopf ihres Funkgerätes nicht mehr auslösen konnten, bat die Tankstellenmitarbeiterin die Polizeileitstelle um weitere Unterstützungskräfte.

Diese brachten dann mit einem Festnahmegriff den Angeklagten zu Boden und transportierten ihn in das Polizeigewahrsam nach Hattingen. Während der Fahrt beleidigte der Angeklagte die Beamten, im Polizeigewahrsam kam es dann zu weiteren Widerstandshandlungen. Die Polizeikräfte erfuhren dann, dass der Angeklagte bereits in der letzten Nacht auffällig wurde und in ihrem Polizeigewahrsam war.

Nachdem dieser dann aber plötzlich im Gewahrsam kollabierte und ein Arzt die Gewahrsamsfähigkeit nicht attestieren konnte, wurde er vom Rettungsdienst in das EVK transportiert. Trotz gegenteiliger Weisung der Polizei an das EVK, den eingelieferten Patienten wegen Gefährlichkeit auf keinen Fall zu entlassen, konnte dieser am nächsten Morgen das Krankenhaus verlassen.

„Wir dürfen einen Patienten nicht einfach gegen seinen Willen dabehalten“, sagte die Pressesprecherin der Augusta Krankenanstalten auf Nachfrage zum STADTSPIEGEL und ergänzte, „die Polizei muss entweder dableiben oder eine Einweisung in die Psychiatrie muss durch Richter bzw. Ordnungsamtskräfte erfolgen“.

Weitere Taten in Witten und Essen



Zeitnah nach seiner Entlassung aus dem EVK musste der Angeklagte wegen einer weiteren Tat in Witten wiederum in das Gewahrsam der Polizei Bochum gebracht werden. Drei Tage später fiel er durch eine begangene Sachbeschädigung in Essen auf.

Bis heute ist der Angeklagte auf freiem Fuß. Bei der aktuellen Gerichtsverhandlung war eine durchgängige Informationskette des Tatgeschehens des 29-Jährigen in den verschiedenen Städten und seine psychiatrische Behandlung weder bei der Staatsanwältschaft noch beim Amtsgericht schlüssig erkenn- und somit bewertbar.

Auch eine etwa bestehende unmittelbar andauernde Gefahr durch den Angeklagten für die Allgemeinheit wurde nicht thematisiert. Für die Beurteilung der Schuldfähigkeit des Angeklagten bzw. zur Feststellung der Notwendigkeit seiner Einweisung in psychiatrisches Krankenhaus soll jetzt erst ein psychiatrisches Gutachten eingeholt werden. Danach wird die Hauptverhandlung fortgesetzt.