Nach Auslösung eines Brandmeldealarmes in einem Industriebetrieb auf der Wuppertaler Straße kam es heute Mittag zu einem Feuerwehreinsatz, der später ohne Feststellungen eines tatsächlichen Brandgeschehens endete.

Es war ein heißer Einsatz für die zahlreichen freiwilligen Frauen und Männer unserer Feuerwehr, obwohl kein Feuer entdeckt wurde.

Innerhalb weniger Minuten nach Alarmierung trafen Einsatzkräfte des Löschzuges Niedersprockhövel, des Löschzuges Haßlinghausen und der Löschgruppe Obersprockhövel an der Einsatzstelle auf der Wuppertaler Straße ein. "Ich stand gerade unter der Dusche", als die Alarmierung erfolgte, sagte ein Feuerwehrmann an der Einsatzstelle.

Bei sommerlichen Temperaturen ging der Angriffstrupp, wie üblich, unter schwerem Atemschutz in die Industriehalle und erkundete das Geschehen, nachdem die Brandmeldeanlage ausgelöst und ein Feuer gemeldet hatte.

Der dorthin entsandte Rettungswagen sowie die beiden zur Einsatzstelle alarmierten Drehleitern wurden nicht benötigt und konnten wieder einrücken.

"Nachdem die gesamte Industriehalle begangen und erkundet wurde, lieferte auch die eingesetzte Wärmebildkamera keine Hinweise auf ein Brandgeschehen", sodass wir von einem technischen Defekt ausgehen, sagte Feuerwehr-Pressesprecher Max Blasius zum en-reporter.