Nach vielen Anfragen wer wohl auf den Bildern steht oder sitzt möchte ich die Bilder vom Steinbruch noch eimal in Angriff nehmen. Und auch das Bild von Beckmannschè Badeanstalt bei Beckmann an der Becke. Das mir Hans-Dieter Pöppe in Sprockhövel zur Verfügung gestellt hat um es in den Lokalkompass einstellen zu dürfen. Er hat noch mehrere Bilder. Mein Vater hat mir erzählt das der Mann der auf dem kleinen Felsvorsprung sitzt er selbst sei, der Mann der oben auf der Felswand steht soll der Maler Egon Erlbruch sein. "Aber allles ohne Gewähr". Egon Erlbruch ist 1911 geboren und mit 23 Jahren in Frankreich beim Baden ertrunken. Wer auf dem Bild Freibad Beckmann an der Becke zu sehen ist kann nur Hans-Dieter Pöppe berichten. Im Jahr um 1900 konnten nur Männer und Frauen getrennt schwimmen gehen. Das Bild ist bestimmt später aufgenommen worden. Die Badeanstalt wurde vom Sprockhöveler Bach gespeist.

1956 ist dann das schöne Freibad in Sprockhövel eröffnet worden.