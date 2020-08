Am Dienstag wurde eine Streifenbesatzung in Sprockhövel auf einen BMW aufmerksam gemacht, der nach Zeugenangaben in Schlangenlinien unterwegs sein sollte. An der Bochumer Straße trafen die Polizisten den Wagen und den Zeugen, der durch Ausbremsen den 56-jährigen Fahrer des BMW zum Stoppen gebracht hat. Der Mann führte freiwillig einen Alkoholtest durch, der einen Wert von über zwei Promille aufwies. Weiter machte der Fahrer auch Angaben darüber, dass er unter dem Einfluss von Drogen stehe und keinen Führerschein besitze. Er wurde zur Polizeiwache nach Hattingen gebracht, dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen.