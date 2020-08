Gegen 18 Uhr bemerkte die Besatzung eines Rettungswagens heute auf ihrer Rückfahrt zum Standort auf dem Gelände hinter der Zeche Alte Haase auf der Hattinger Straße eine schwarze Rauchwolke. Daraus entwickelte sich ein aufwendiger Einsatz für 45 ehrenamtliche Kräfte der Feuerwehr Sprockhövel.

Unmittelbar nach Alarmierung rückten die ersten Einsatzkräfte aus, sie hatten sich im Feuerwehrhaus an diesem Donnerstag zur Übung versammelt. Neben den Feuerwehrkräften des Löschzuges Niedersprockhövel wurden auch Kräfte der Löschgruppe Obersprockhövel und des Löschzuges Haßlinghausen zur Einsatzstelle entsandt.

11 Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr, ein Rettungswagen, ein Fahrzeug der Polizei sowie weitere Fahrzeuge des Energieversorgers, des Ordnungsamtes und der Umweltbehörde trafen auf der Hattinger Straße ein.

Das Feuer auf dem Gelände hinter dem Gebäude der früheren Zeche Alte Haase, wurde mit einem Schaumrohr gelöscht, weil die Feuerwehrkräfte nicht erkennen konnten, welche Stoffe in Brand geraten waren. An dieser Stelle erfolgen zur Zeit Abrissarbeiten von Gebäudeteilen.

„Die eigentliche Brandbekämpfung dauerte etwa 10 Minuten“, sagte der stellv. Feuerwehr-Pressesprecher Max Blasius zum STADTSPIEGEL vor Ort, der gesamte Einsatz dauerte mehrere Stunden.

Die Feuerwehrkräfte entdeckten auf dem Gelände bei der Brandstelle einen im Boden eingelassenen Behälter mit einer 300 Liter undefinierten Flüssigkeit.

Die Ermittlungen, um welche Flüssigkeit es sich handelt und wie gefährlich diese für die Bewohner des Gebäudes und für die Allgemeinheit ist, zogen sich über Stunden hin.

Über die Kreisleitstelle wurde die analytische Task-Force der Berufsfeuerwehr Dortmund eingeschaltet. Nach längerer Beratung unter der Berücksichtigung des Privatgrundstückes wurde dann auf Kosten des Grundstückseigentümers, der übrigens den Pressevertretern das Betreten der Einsatzstelle trotz öffentlichem Interesse untersagte, eine Spezial-Chemie-Entsorgungsfirma zur Einsatzstelle beordert.

Ob Vertreter der Bezirksregierung hinsichtlich der Genehmigung zur Lagerung dieser Chemikalie ebenfalls eingeschaltet werden, konnte bis zur Berichterstellung nicht geklärt werden.

Der Feuerwehreinsatz dauerte am Abend weiterhin an.