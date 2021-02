Am Montagabend wurden 20 ehrenamtliche Feuerwehrkräfte aus ihrer Freizeit geholt. Die Brandmeldeanlage eines Kunststoffwerkes hatte ein Feuer gemeldet.

Gegen 18:30 Uhr ging der Alarm ein. Schon wenige Minuten später rückten die Einsatzkräfte der Feuerwehr, ein Rettungswagen und ein Einsatzfahrzeug der Polizei nach Obersprockhövel zu der Produktionsstätte aus.

Brandoberinspektor Jochen Neuhaus, der den heutigen Einsatz aus dem Einsatzführungsdienst der Feuerwehr Sprockhövel leitete, setzte seine nach Löschgruppen gestaffelten Einsatzkräfte unter Einhaltung der Corona-Schutzbestimmungen zur Ursachenforschung der Brandauslösung ein, nachdem die Feuerwehrkräfte Zugang zu der Firma erhalten hatten.

Während weitere Einsatzfahrzeuge in den Bereitstellungsräumen Am Leveloh, Alt Bossel und auf der Otto-Brenner-Straße warteten, betrat ein Angriffstrupp unter schwerem Atemschutz das Objekt.

Nach ausgiebiger Erkundung wurde dann festgestellt, dass ein Melder in einem im hinteren Teil der Produktionsstätte befindlichen Transformatorraum den Alarm ausgelöst hatte.

Die Feuerwehrkräfte konnten jedoch keine Unregelmäßigkeiten feststellen und übergaben nach abschließender Kontrolle die Einsatzstelle wieder an den Eigentümer.