Am Sonntagabend wurde für alle Feuerwehrkräfte in Sprockhövel Stadtalarm ausgelöst, da die Brandmeldeanlage eines Kunststoffwerkes ein Feuer gemeldet hatte.

Es war kurz nach 19 Uhr, als der Alarm einging. Aus allen Richtungen eilten die freiwilligen Feuerwehrfrauen und- männer zu ihren Feuerwehrhäusern, um schon wenig später mit zahlreichen Einsatzfahrzeugen nach Obersprockhövel auszurücken.

Der Sturm hatte nur wenig nachgelassen und Regenschauern peitschten den Einsatzkräften in ihre Gesichter, als sie an der Produktionsstätte im Bereich Bossel ankamen.

Brandoberinspektor Jochen Neuhaus, der den heutigen Einsatz aus dem Einsatzführungsdienst der Feuerwehr Sprockhövel leitete, setzte seine nach Löschgruppen gestaffelten Einsatzkräfte unter strikter Einhaltung der Corona-Schutzbestimmungen zur Ursachenforschung der Brandauslösung ein, nachdem sich die Feuerwehrkräfte Zugang zu der Firma verschafft hatten.

Während zahlreichen weiteren Einsatzfahrzeuge ein Bereitstellungsraum Am Leveloh, Alt Bossel und auf der Otto-Brenner-Straße zugewiesen wurde, erkundete ein Angriffstrupp unter schwerem Atemschutz das Brandobjekt.

Nach ausgiebiger Erkundung wurde dann in einer im hinteren Teil der Produktionsstätte befindlichen Trafostation ein Entstehungsbrand mit Rauchentwicklung festgestellt. Der Bereitschaftsdienst des Energieversorgers wurde zur Einsatzstelle beordert und der Entstehungsbrand wurde gelöscht.

Die neben den Polizeibeamten ebenfalls zur Einsatzstelle alarmierte Besatzung des Rettungswagens der Rettungswache aus Bredenscheid stellte den Eigenschutz der Feuerwehrkräfte sicher, brauchte aber nicht tätig zu werden.

Teile der Trafostation wurden erst abgeschaltet, nachdem Firmenmitarbeiter eingetroffen und mit diesen ein geordnetes Stromabschalten der Produktionsstätte besprochen worden war.

Der Einsatz dauerte bei Berichterstellung noch an.