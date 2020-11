Am frühen Dienstagabend ereignete sich auf der Wuppertaler Straße in Niedersprockhövel ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person verletzt wurde. Feuerwehrkräfte unterstützten eine schonende Rettung aus dem Unfallwagen und übergaben die Verletzte an den Rettungsdienst.

Martinshörner heulten durch Niedersprockhövel, als zahlreiche Einsatzfahrzeuge von Polizei, Rettungsdienst, Notarzt und Feuerwehr zur Einmündung Hibbelweg auf der Wuppertalerstraße fuhren.

Es war vorher zum Zusammenstoß zweier Fahrzeuge gekommen, nachdem ein Fahrzeugführer die Vorfahrt eines anderen PKW missachtet haben soll.

Die Alarmmeldung der Leitstelle für die Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Sprockhövel "Person klemmt" bestätigte sich zum Glück nicht, vielmehr assistierten die Einsatzkräfte des Löschzuges Niedersprockhövel dabei, eine verletzte Person schonend aus einem beteiligten Unfallfahrzeug zu retten und an den Notarzt und an die Kräfte des Falck-Rettungsdienstes zu übergeben.

Die Verletzte wurden dann im Rettungswagen weiterbehandelt und in ein Hattinger Krankenhaus transportiert.

Die Feuerwehrkräfte klemmten die Batterie der Unfallwagen ab, stellten den Brandschutz sicher und streuten auslaufende Betriebsmittel ab.

Die Polizei begann mit Ermittlungen zum Unfallhergang. Ein Unfallfahrzeug wurde abgeschleppt. Die Wuppertaler Straße war während des Unfalles beidseitig vorübergehend gesperrt. Die Polizei leitete den Verkehr um.

Nach einer Stunde konnte Feuerwehr-Einsatzleiter Jochen Neuhaus mit den ehrenamtlichen Feuerwehrkräften wieder in die Feuerwehrhäuser zurückfahren und die Einsatzbereitschaft wieder herstellen.

Am letzten Samstag erst war es in Niedersprockhövel zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen wurde.