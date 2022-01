Am Donnerstag wurde die Feuerwehr Sprockhövel gegen 1.25 Uhr zu einem Fahrzeugbrand am Sportplatz in Haßlinghausen gerufen.

Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Fahrzeug in Vollbrand. Ein Trupp löschte das Fahrzeug unter Atemschutz ab. Nachdem der Brand gelöscht war, konnte die Feuerwehr gegen 2.10 Uhr ihren Einsatz beenden.