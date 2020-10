Am heutigen Tage sind die Einsatzkräfte des Löschzuges Niedersprockhövel in ihr neues Feuerwehrhaus umgezogen. Punkt 12 Uhr war der Umzug, der coronabedingt in Gruppen erfolgte, beendet. Die Einsatzbereitschaft war jederzeit gewährleistet.



Einige unmittelbare Nachbarn des alten Feuerwehrhauses waren zu der rein feuerwehrinternen Veranstaltung gekommen, um mit weißen Taschentüchern zu winken und tschüs zu sagen.

Im Namen der Feuerwehr Sprockhövel dankte der stellv. Wehrleiter Reinhard Spennemann Bürgermeister Ulli Winkelmann an seinem heutigen letzten Arbeitstag für die langjährige Unterstützung und Zusammenarbeit und überreichte ihm ein Präsent und einen Feuerwehrhelm.

Löschzugführer Jochen Neuhaus gab einen kurzen Rückblick, dankte Politik, Verwaltung, allen am Bau beteiligten Handwerkern und natürlich seinen Feuerwehrkräften für die engagierte Mithilfe und Unterstützung. Er hieß ebenfalls Sabine Noll willkommen, die ab 1.11.2020 neue Bürgermeisterin der Stadt Sprockhövel.

Jochen Neuhaus bedauerte, dass der Leiter der Feuerwehr, Christian Zittlau, quarantänebedingt heute nicht mit dabei sein konnte und erwähnte auch dessen besonderes Engagement für die Errichtung des neuen Feuerwehrhauses.

In einzelnen Gruppen wurden dann alle Einsatzfahrzeuge zur Hiddinghauser Straße gefahren und die Einsatzbereitschaft dort hergestellt.

Nach Gruß- und Dankesworten von Bürgermeister Ulli Winkelmann, dem Ersten Beigeordneten und Dezernenten für Sicherheit und Ordnung Volker Hoven sowie ZGS-Chef Ralph Holtze, nahm dann Löschzugführer Jochen Neuhaus Beförderungen seiner Einsatzkräfte vor.

Ein guter Tag für die Feuerwehr Sprockhövel und für alle Bürgerinnen und Bürger.