Wer sich jetzt keine Allergie einfangen will, der sollte jetzt in der Natur ein Auge auf eine Pflanze haben die sehr gefährlich für Allergiker und nicht Allergiker sein kann. Der Name für diese Pflanze heißt "Ambrosia" und sieht fast so aus wie der "Gemeine Beifuß".

Wie kann ich sie erkennen?

Die Blätter vom Gemeinen Beifuß sind hell und silbrig, bei der Ambrosia ganz grün. Der Stängel hat beim Beifuß keine Haare, bei der Ambrosia ist er behaart. Der Beifuß blüht ab Juni, die Ambrosia ab Juli bis August.Eine Pflanze Ambrosia kann bis zu eine Millionen Pollen freisetzen. Davon reichen 5 Pollen um eine allergische Reaktion hervorzurufen. Wer bereits Allergiker ist muss besonders auf sich aufpassen. Aber auch nicht Allergiker müssen sie meiden, denn Ambrosia kann Allergien auch neu auslösen. Bereits rund 10 Ambrosia-Pollen pro Kubikmeter Luft können eine Allergie oder Asthma auslösen.

Bleibt schön gesund.