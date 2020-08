Ich habe Euch berichtet das ich im Steinbruch an der Fänkenstraße in Sprockhövel schwimmen gelernt habe. Als dann das Freibad eröffnet wurde, kaufte ich mir eine Dauerkarte und schwamm dort weiter. Bei dem Bademeister Herrn Hoffmann wollte ich dann meinen Freischwimmer machen, denn ich hatte gemerkt das ich mich wohl nur über Wasser halten konnte. Aber der schickte mich erst zum Arzt. Er musste mich auf Herz, Lunge und Ohren untersuchen ob ich wassertauglich bin.

Mit dem Tauglichkeitsschein ging ich zum Bademeister und machte dann den Frei-und Fahrtenschwimmer. Später wurde dann die DLRG Ortsgruppe Sprockhövel e.V. gegründet. Ich wurde sofort Mitglied, lernte Rettungsschwimmen, Wiederbelebung, erste Hilfe, richtiges Atmen beim Schwimmen und Tauchen (Weit und Tief), über die Gefahren am Meer, Flüssen und Seen. Dann machte ich die Prüfung für den DLRG Grundschein bei dem Bademeister. Denn selber ausbilden konnte noch keiner. Man musste erst einen Leistungsschein haben. Jetzt war ich Rettungsschwimmer und konnte mit den anderen Rettungsschwimmern aus dem Verein Rettungswache im Freibad Sprockhövel machen. Denn es war am Anfang nur ein Bademeister im Dienst. Er kam morgens um 6 Uhr und verließ abends spät das Freibad wieder. Am Morgen hatte er schon einiges zu tun. Der Rand vom Schwimmbecken und Nichtschwimmer musste von der ganzen Creme. mit dem sich die Badegäste eingecremt hatten, entfernt werden und der Grund vom Schwimmbecken musste abgesaugt werden usw., bis das Wasser wieder klar und sauber war. Aber zu der Zeit war das Wasser kalt. Es gab noch keine Heizung. Bei heißem Wetter, wenn die Liegewiese so voll war das man kaum dadurch kam, hatten der Bademeister und der DLRG sehr viel zu tun. Die einen standen am Parkplatz vor dem Sportplatz, damals schwarzer Aschenplatz, und wiesen die Autos ein und andere nahmen die Kleidung von den Badegästen an und die bekamen ein Ketchen mit einer Nummer als Armband. Die restlichen DLRG Leute machten Wache am Beckenrand oder verarzten mal wieder Jemand. Wenn schlechtes Wetter war fuhren mein Freund und ich zur Rettungswache nach Hattingen an der Ruhr. Sie hatten sich aus einem alten Kuhstall eine Rettungsstation gebaut. Von da aus wurde die Wache an der Ruhr eingeteilt. Es wurden Zelte an der Ruhr aufgebaut. Sie fuhren dann mit Ruderbooten die einen kleinen Heckmotor hatten die Ruhr auf und ab. Weil es immer noch Menschen gibt die da schwimmen wo es verboten ist.

Das einzige was ich noch von der DLRG Sprockhövel habe ist die Erinnerung und ein Bierglas von 1965. Von Hattingen habe ich ein paar Bilder. Bis heute hat sich doch viel verändert.

Alle DLRG Rettungsschwimmer machen ihren Rettungsdienst ehrenamtlich. Die DLRG lebt von Mitglietsbeiträge und Spenden. Sie setzen ihr Leben aufs Spiel um Andere zu retten. Blutspenden ist Ehrensache.

In dieser Zeit können nicht so viele Kinder durch den DLRG schwimmen lernen. Aber liebe Eltern, Mütter, Väter und Geschwister könnten dazu beitragen das die Kinder schwimmen lernen. Schwimmbretter sind nicht so teuer.

Wie es geht. steht unter dlrg.de

Auf dem DLRG Abzeichen späht der Adler übers Wasser.

Meine bitte ist, schwimmen sie immer da wo es erlaubt ist und befolgen sie die Baderegeln.