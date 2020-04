Ich habe COPD und bekomme ganz schlecht Luft wenn es kalt ist. So mußte ich den ganzen Winter im Hause verbringen. Letzten Freitag am 27.03.2020 war warmes Wetter und ich dachte, daß ich es mal wagen könnte mit dem Rollstuhl ein Stück auf den Radweg zu fahren. Der war aber so voll das ich wieder runter mußte. Mir war es einfach zu gefährlich um mich anzustecken. Dann bin ich durch Sprockhövel gefahren. Da waren die Straßen wie ausgestorben. Jetzt weiß ich wo ich Sonntag und Montag Fahren werde. Bleibt alle schön Gesund.

Schöne Grüße

Peter Hillmann