Am heutigen Mittwoch wurden kurz nach Mittag die Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr des Löschzuges Niedersprockhövel alarmiert. Notarzt und Rettungsdienst hatten von einer Einsatzstelle aus für einen schonenden Patientransport die Drehleiterbesatzung angefordert.



Homeschooling wurde unterbrochen, das Mittagessen blieb stehen, der Arbeitsplatz wurde verlassen, der Mittagschlaf nach der Frühschicht viel aus, als die ehrenamtlichen Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr schon wenige Minuten nach der Alarmierung mit Ihrem Löschzug vom Feuerwehrhaus an der Hiddinghauser Straße aus mit Sondersignal ausrückten.

An der Einsatzstelle angekommen, bewährten sich wieder die oft geübten Rettungstätigkeiten. Die Drehleiter wurde in Stellung gebracht, die Trage zum Patiententransport vorbereitet - rundum, jeder Handgriff saß.

Innerhalb weniger Minuten fuhr dann der Drehleiter-Maschinist seine Drehleiter an das Dachfenster des Hauses, aus dem die Patientin schonend transportiert werden musste.

Auch der Rest war oft geübte Routine. Die Feuerwehrkräfte unterstützen den Rettungsdienst, aus der Rettungstrage der Drehleiter wurde die Patientin kurze Zeit später auf dem Boden dem Notarzt und den Rettungskräften übergeben, die die Betreuung fortsetzten und die Patientin dann in ein Krankenhaus transportierten.

Die Polizei hatte während des Einsatzes die Straße abgesperrt, viele Nachbarn verfolgten interessiert die Tätigkeiten der freiwilligen Feuerwehrkräfte.

Einsatzleiter Stadtbrandinspektor Frank Welling rückte dann mit seinen Einsatzkräften wieder ins Feuerwehrhaus ein und stellte die Einsatzbereitschaft aller Fahrzeuge für den nächsten Einsatz wieder her.