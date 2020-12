Nach Ermittlungen aufgrund eines Wohnungseinbruchs in einem Haus auf der Straße Hohe Egge Unterweg machten Polizeibeamte in einem benachbarten Haus einen BTM-Zufallsfund.

Kurios könnte man diesen Einsatz bezeichnen, der sich am gestrigen frühen Nachmittag in Niedersprockhövel ereignete.

Polizeibeamte waren zu einem Tageswohnungseinbruch gerufen worden. Im Rahmen ihrer Ermittlungen erhielten sie Hinweise darauf, dass Anwohner in einem benachbarten Haus „verdächtige Personen“ gesehen haben wollen.

Die Beamten begaben sich zu dem genannten Haus und bemerkten eine offen stehende Tür. Als sie dann den Raum dahinter betraten, staunten sie nicht schlecht.

Der Wohnungsinhaber dieses Hauses hatte dort eine Cannabis-Plantage angelegt. Die Beamten erhielten Verstärkung, durchsuchten anlassbezogen weitere Räume und stellten die aufgefundenen Cannabis-Pflanzen sicher.

Im Rahmen weiterer Ermittlungen wurden verschiedene Autofahrer auf der Straße kontrolliert. Nur der Bofrost-Wagen konnte ungehindert passieren, berichteten Anwohner dem STADTSPIEGEL. Ein Ermittlungsverfahren gegen den Wohnungsinhaber wurde eingeleitet.