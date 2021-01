Vor den Richtern der XXV. Strafkammer des Landgerichtes in Essen hat sich ab Donnerstag ein junger Sprockhöveler zu verantworten. Die Staatsanwaltschaft beschuldigt ihn, seine Mutter bei einer Auseinandersetzung in der gemeinsamen Wohnung in Sprockhövel Ende August 2020 mit einer Edelstahl Thermoskanne im Kopfbereich schwer verletzt zu haben.



Am Ende der zwei angesetzten Verhandlungstage müssen die Richter unter Berücksichtigung aller für und gegen den Angeklagten sprechenden Fakten entscheiden, ob dieser die Tat begangen hat und bei der Tatbegehung schuldfähig war. Dann wäre er für die gefährliche Körperverletzung auch zu bestrafen. Im Falle einer verminderten oder Schuldunfähigkeit wäre sonst auch über die Unterbringung und Behandlung in einem psychiatrischen Krankenhaus zu urteilen.

Der junge Sprockhöveler befindet sich seit der Tat in einer geschlossenen psychiatrischen Einrichtung, von der er in den Gerichtssaal des Landgerichtes gebracht wird. Rechtsanwalt Tim Salewski aus Hattingen hat seine Verteidigung übernommen.

„Entgleisungen“ innerhalb einer Familie haben in der Regel eine längere Vorgeschichte. Nicht immer wurden rechtzeitige Hilferufe aus der Familie für psychisch erkrankte Personen von externen Stellen gehört oder es wurden keine wirksamen Maßnahmen angeboten bzw. eingeleitet. Erschwerend kommt für die Strafkammer hinzu, dass Familienangehörige vor Gericht von ihrem Recht auf Aussageverweigerung Gebrauch machen können, was den Richtern ihre Arbeit bei der Wahrheitsfindung und Strafzumessung nicht unbedingt erleichtert.

Urteil Ende Januar 2021

Die vom Gericht bestellten psychiatrischen Sachverständigen erläutern den Richtern in der Hauptverhandlung bei der Vorstellung ihres Gutachtens, welche Erkrankung vorliegt und welche Behandlung sie für den Angeklagten vorschlagen. Mit einem Urteil der Richter wird Ende Januar 2021 gerechnet.

Statistik: Im Bereich der Kreispolizeibehörde in Schwelm (KPB) gab es im Jahre 2019 342 angezeigte Fälle von Gewaltkriminalität, darunter fallen auch die Deliktfelder der gefährlichen oder schweren Körperverletzung.