SPROCKHÖVEL. Am Montagmittag wollte ein 19-jähriger Ennepetaler von einem Parkplatz an der Geschwister-Scholl-Straße mit seinem Pkw in den fließenden Verkehr einfahren. Hierbei erfasste er einen 14-jährigen Schüler, der auf dem Gehweg als Fußgänger unterwegs war. Der 19-jährige fuhr zunächst davon, ohne sich um das Unfallgeschehen und den Verletzten weiter zu kümmern, meldete sich aber im Nachhinein bei der Polizei. Der 14-Jährige wurde leicht verletzt, er suchte selbstständig ein Krankenhaus auf.