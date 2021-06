Zu einem Verkehrsunfall mit einem verletzten Schüler kam es am heutigen Dienstagmittag am Busbahnhof in Niedersprockhövel.



Ein 13-jähriger Schüler wollte schnell vor einem stehenden Bus die Straße überqueren und wurde dabei von einem vorbeifahrenden Auto erfasst und stürzte zu Boden. Er wurde verletzt und nach Erstbehandlung im Rettungswagen in ein Hattinger Krankenhaus transportiert.

"Die PKW-Fahrerin fuhr sehr langsam, als sie am Bus vorbeifuhr, hatte jedoch keine Chance, weil der Schüler lief und vor dem stehenden Bus die Straße überquerte", sagten Augenzeugen dem STADTSPIEGEL.

Statistik : Im Jahre 2020 verunglückten in Sprockhövel 6, im Jahre 2019 13 Kinder im örtlichen Straßenverkehr (Quelle: Statistik-Verkehrsunfallentwicklung der Polizei KPB-EN).