Dieses Jahr werden die Kastanien wohl nicht so groß werden. Geblüht haben sie ja prächtig. Aber ich habe das ganze Frühjahr keine Biene oder sonstige Insekten an den Blühten gesehen. Ich hatte sechs junge Kohlmeisen in meinem Nistkasten. Davon sind fünf ausgeflogen. Beim füttern der jungen Kohlmeisen haben wir festgestellt, das Papa und Mama Kohlmeise not hatten Würmer zufinden. Sie kamen meistens mit kleinen Spinnen oder Fliegen im Schnabel zurück. Sie hatten es schwer die hungrigen Kohlmeisen groß zubekommenn. Nächste Jahr werde ich wohl einen kleinen Teller mit Mehlwürmer hinstellen. Ich hoffe das die Bienen wieder kommen, denn auch die Obstbäume leiden darunter.