Am Samstagabend bemerkten Spaziergänger in Niedersprockhövel, dass auf dem Bürgersteig eine leblose Person lag. Der hinzugezogene Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Die Kriminalpolizei wurde eingeschaltet.



Es muss ein Schreck in der Dunkelheit gewesen sein, als Spaziergänger auf dem Bürgersteig einer Straße im Ortsteil Osterhöfgen eine leblose männliche Person vorfanden.

Der abgesetzte Notruf alarmierte Rettungsdienst, Notarzt und Polizei. Der Notarzt konnte dann an der Einsatzstelle nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Die Polizeibeamten alarmierten, wie üblich in solchen unklaren Todesfällen, den Kriminaldauerdienst, der schon kurze Zeit später am Auffindeort der leblosen Person eintraf und erste umfangreiche Untersuchungen und Ermittlungen vornahm.

Ein Bestatter wurde danach hinzugezogen, der den Abtransport des Toten durchführte.

Die Beamten des Kriminaldauerdienstes führten dann später noch beim Bestatter eine Leichenschau durch, um weitere Erkenntnisse über die Umstände zu gewinnen, die zum plötzlichen Tod des Mannes geführt hatten. Alle weiteren Maßnahmen sind vom Ergebnis der Leichenschau abhängig.