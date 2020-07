So einige können sich bestimmt noch daran erinnern das in Sprockhövel immer schon geschwommen wurde. Ganz früher hat man mir erzählt das die Badeanstalt bei Beckmanns in der Becke war. Und zwar bei Homberg im Stahlhammer genau gegenüber Haßlinghauser-Straße/ Hiddinghauser-Straße. Ich bin noch auf dem Teich Schlittschuh gelaufen. Die waren an den Stiefeln angeschraubt und vorne mit einem Einmachgummi festgehalten. Von der Badeanstalt gibt es noch Bilder die aber nicht in meinem Besitz sind sodass ich sie nicht veröffentlichen kann. Im Steinbruch an der Fänkenstraße lernte ich Schwimmen, auch wenn es die Eltern nicht erlaubt hatten weil das Wasser sehr tief war. Im Winter ging ich dann mit meinen Freunden zum Steinbruch Schlittschuhlaufen.