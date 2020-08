Bei zwei Verkehrsunfällen am Sonntag, 2. August, in Sprockhövel wurden zwei Motorradfahrer schwer verletzt.



Gegen 17 Uhr fuhr ein 66-Jähriger mit seinem Motorrad auf der Schevener Straße in Richtung Obersprockhövel. In einer Rechtskurve verlor er die Kontrolle über seine Maschine, stürzte und kam einige Meter weiter auf der Straße zum Liegen. Dabei touchierte er im Gegenverkehr einen Skoda. Mit schweren Verletzungen kam der Motoradfahrer ins Krankenhaus.

Gegen 22 Uhr fuhr ein 21-Jähriger mit seinem Motorrad auf der Bochumer Straße in Richtung Haßlinghauser Straße. Bei der Ausfahrt im Kreisverkehr verlor er die Kontrolle über sein Krad und prallte gegen eine Mauer. Der Motorradfahrer wurde schwer verletzt mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Ausgelaufene Betriebsstoffe wurden von der Feuerwehr abgestreut.