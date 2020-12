Nach 25 Jahren ist Schluss: Der "Jugend-Show-Chor Da Capo und die Funny Singers" geben ihren Namen und Zweck auf, um neu zu starten. "Wenn wir uns nicht neu aufstellen würden, hätte ich den Verein zum Ende des Jahres geschlossen", so die Vorsitzende und Dirigentin Frauke Schittek, die seit 25 Jahren den Traditionsverein leitet. Damit hat Schittek die Reißleine gezogen.



Seit März stehen die Proben still. In den letzten Wochen hat der Vorstand mit Britta Diermann und Sonia Sfragara daran gearbeitet, die Satzung und den Satzungszweck des Vereins so anzupassen, dass ab Januar nicht der Chorgesang, sondern generell die jugendfördernde Arbeit im Vordergrund steht. Somit kann der Verein neue Angebote für die Mitglieder umsetzen, bis das Singen in der Chorgemeinschaft wieder möglich ist.

Neue Vereinssatzung



Durch Spenden der Deutschen Stiftung für Ehrenamt und Engagement (26.000 Euro) und Aktion Mensch (5000 Euro) können die Mitglieder des Vereins nun hoffnungsvoll in die Zukunft gehen.

Auf einer digitalen außerordentlichen Mitgliederversammlung wurde die neue Satzung, die zuvor bereits mit einem Anwalt, dem Finanzamt in Hattingen und dem Amtsgericht in Essen abgestimmt wurde, einstimmig beschlossen. Jetzt ist der Weg frei für "Da Capos - Projektschmiede".

In diesem gemeinnützigen Verein können engagierte "Macher" Projekte entwickeln und umsetzen. Frauke Schittek wird einen virtuellen "Stammtisch für Visionen" einrichten. Durch den gemeinnützigen Verein können für die Umsetzung zukünftiger Projekte entsprechende Fördermittel an verschiedenen Stellen abgerufen werden.

Angebote laufen ab Februar



Für die Kinder, Jugendlichen und Familien, die bereits in dem Verein Mitglied sind, laufen bereits ab Februar neue Angebote an. Jeder kann Ideen einreichen und mitgestalten. Auf der Internetseite www.da-capos.de und auf Facebook "Da Capos-Projektschmiede" werden ab Januar Termine und Aktionen für jedermann angezeigt.

"Ich werde nicht zulassen, dass Corona diesen Traditionsverein in die Knie zwingt. Es wird sich vieles verändern, aber wir werden überleben und weiterhin besonders für Kinder, Jugendliche und Menschen in dieser Stadt ansprechende, pädagogisch sinnvolle und zukunftsorientierte Angebote entwickeln", so Frauke Schittek.