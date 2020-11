Der Weihnachtsbaum auf dem Rathausplatz in Sprockhövel soll auch in Zeiten wie diesen Licht in die dunklen Tage bringen.



Anders als in den Jahren zuvor wurde er nicht wie üblich von Kindern geschmückt. Der kleine Festakt mit Musik musste ausfallen. Das Basteln der Herzen, Sterne und Weihnachtsengel haben sich die Kinder aus den Sprockhöveler Kindergärten und Tagesstätten aber nicht nehmen lassen.

Die Dekoration brachten städtische Gärtner an. Nun leuchtet die Tanne hell auf und bringt weihnachtliche Stimmung.