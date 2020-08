Am 31.8.2020 wird die neue Kindertageseinrichtung (KITA) in Sprockhövel am Hoppe ihren Betrieb aufnehmen. Der Start erfolgt mit zwei Gruppen, zum 1.8. des nächsten Jahres soll dann eine weitere Gruppe hinzukommen. Es gibt aktuell noch freie Plätze.

"Sprockhöveler Kinder sollen gut versorgt sein"

Der STADTSPIEGEL berichtete bereits am 6. Juli über die neue KITA am Hoppe. Inzwischen wurden die ersten Module des gesamten Baukörpers angeliefert und aufgestellt, in der kommenden Woche werden die restlichen Bauteile geliefert. Unmittelbar nach Aufstellung der ersten Gebäude-Module wurde bereits mit den Innenarbeiten begonnen.

Der Standort am Hoppe stellt eine Interimslösung dar, bis die Stadt Sprockhövel eine geeignete Stelle für einen endgültigen Standort der neuen KITA gefunden hat. „Wir haben einen gesetzlichen Auftrag zu erfüllen, darauf reagiert und wollen die Kinder unserer Stadt gut versorgt wissen“, sagte Erster Beigeordneter Volker Hoven im Pressegespräch.

AWO ist Betreiberin – Inbetriebnahme am 31.8.2020

„Die endgültige Gestaltung des Außengeländes kann erst erfolgen, wenn alle Module aufgestellt sind, dabei wird die leichte Hanglage des Grundstückes berücksichtigt. Diese Arbeiten werden bis zur Fertigstellung allerdings noch einige Wochen Zeit beanspruchen“, bestätigte ZGS-Leiter Ralph Holtze.

Sichtschutzzäune werden dann am Rand des Grundstückes zu den vorbeiführenden Straßen errichtet. Für die Kinder sind auf einer Spielfläche von 850 qm entsprechende Spielgeräte vorgesehen.

Die neue KITA wird durch die AWO im Unterbezirk Ennepe-Ruhr-Kreis betrieben. Die AWO als Träger richtet die Container auch bedarfsgerecht ein und stellt die Spielgeräte für das Außengelände.

Die Eröffnung ist für den 31.08.2020 vorgesehen, sagte heute AWO-Abteilungsleiterin Heike Wallis- van der Heide zum STADTSPIEGEL. Katja Wedekind wird die neue Leiterin dieser Kita. Es ist die 31. KITA der AWO im Unterbezirk Ennepe-Ruhr-Kreis.

Sechs Mitarbeiter bzw. Mitarbeiterinnen zuzüglich Leitung sind für die neue KITA vorgesehen. In Abhängigkeit des gebuchten Stundenkontingentes wird jede Gruppe etwa 20 Kinder aufnehmen können.

Für die neue KITA am Hoppe gibt es noch freie Plätze. Interessierte wenden sich an Britta Tasche von der Stadt Sprockhövel, Tel. 02339/917-367 oder britta.tasche@sprockhoevel.de

Information :

Die ca. 48 qkm große Stadt Sprockhövel mit ca. 26.000 Einwohnern hat 15 Kindertageseinrichtungen in unterschiedlicher Trägerschaft. Unter Einbeziehung der neuen KITA am Hoppe werden 794 KITA-Plätze in Sprockhövel angeboten, davon sind 70 Plätze für Kinder von 4 Monaten bis 2 Jahren, 120 Plätze für Kinder von 2 bis 3 Jahren, und 604 Plätze für Kinder ab drei Jahren.