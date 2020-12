Würde alles nach Plan gehen, liefen die Vorbereitungen für die Premiere des neuen Familienstücks im Januar auf Hochtouren. Doch da in diesem Jahr alles anders ist, musste sich der Sprockhöveler Theaterverein Schnick-Schnack etwas einfallen lassen.



Wie auch alle anderen kulturellen Einrichtungen sind die Ehrenamtlichen der Theatergruppe von der Krise betroffen. Seit dem Lockdown gab es keine gemeinsamen Proben mehr. So wurde auf der Jahreshauptversammlung im September beschlossen, das Familienstück "Der Zauberer von Oz" (Regie: Christine Niephaus und Daniel Wiese) auf die nächste Spielsaison 2021/22 zu verschieben.

Allen Mitgliedern, allen voran den Kindern und Jugendlichen, fehlen die Probentermine, die intensiven Arbeitswochenenden und das handwerkliche Arbeiten für die Bühnengestaltung, um nur ein paar Aufgabenbereiche zu nennen, denen sich die rund 100 Mitglieder jedes Jahr widmen. Das heißt, dass das erste Mal in der Vereinsgeschichte das neue Jahr nicht mit einem Familienstück beginnt.

Projektstück "Fast Faust"



So wie in den letzten Jahren der "Räuber Hotzenplotz", "Jim Knopf", "Momo" und viele andere bekannte Theaterklassiker auf die Bühne des Gemeindehauses am Perthesring gebracht wurden, wird es in den ersten Januarwochen 2021 still bleiben.

Für das Projektstück mit zwei Schauspielern "Fast Faust" (Regie: Ute Dessel) gibt es etwas Hoffnung, in dieser Saison noch spielen zu dürfen. Der Vorstand forderte die Mitglieder im Oktober auf, kreative Ideen zu sammeln, die auch in großer Zahl kamen, aber durch den aktuellen "Lockdown light" nicht umsetzbar sind.

Treue-Event im September 2021



Aber eine Idee wird nun ziemlich schnell in die Tat umgesetzt: Es ist ein Treue-Event aus verschiedenen Darbietungs- und Aktionselementen für Jung und Alt geplant, welches im September 2021 stattfinden soll - unter der Voraussetzung, dass die pandemische Lage es zulässt. Der genaue Termin wird noch bekannt gegeben.

Ab sofort können dafür Eintrittskarten online unter theatergruppe-schnick-schnack.de/ oder beim Buchladen Sprockhövel erworben werden. Es gehen insgesamt 500 Karten in den Verkauf. Der Eintrittspreis beträgt sieben Euro.

Neues aus dem Vorstand



Auf der Jahreshauptversammlung wurde ein neuer Vorstand gewählt. Daniel Wiese trat als langjähriges Vorstandsmitglied nicht zur Wiederwahl an. Der Verein dankt ihm für seine engagierte Tätigkeit. Zuletzt hatte er das Amt des ersten Vorsitzenden inne. Neuzugang ist Philipp Sonnek. Der neue Vorstand setzt sich aus Ute Dessel (erste Vorsitzende), Philipp Sonnek (zweiter Vorsitzender) und Meikel Gerhartz (Schatzmeister) zusammen.