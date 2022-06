Mit großem Bedauern gibt der Vorstand der Wirtschaftliche Interessengemeinschaft Sprockhövel (WIS) bekannt, dass das Stadtfest in diesem Jahr nicht stattfinden kann. Eine interne Umfrage bei den WIS-Mitgliedern hat ergeben, dass ein Großteil der Kaufleute das finanzielle Risiko nach der Pandemie nicht tragen möchte.

Neben den extrem gestiegenen Kosten, hat das WIS Absagen vieler großer Standbetreiber erhalten, die das Kostendefizit weiter erhöhen würden und eventuell sogar eine Sonderumlage erforderlich gemacht hätten.

Hierdurch wäre der Verein substantiell gefährdet und es hätte keine Basis mehr für einen Neustart gegeben.

"Ein Großevent wie das Stadtfest ist in dem Rahmen für einen privaten Verein nicht mehr durchführbar und muss für die Zukunft umgestaltet werden. Es müssen auch die Geschäfte in die Pflicht genommen werden, die vom Stadtfest partizipieren, sich aber nicht monetär am Stadtfest beteiligen.

Wir bleiben optimistisch, sehen die Krise als Chance und werden das Stadtfest für die Zukunft neu aufstellen", so der Verein in einer Pressemitteilung am Donnerstag, 16. Juni.