Würde alles nach Plan gehen, liefen seit November bei der Theatergruppe Schnick-Schnack bereits die Vorbereitungen für die Premiere des neuen Familienstücks für Januar auf Hochtouren.

Wie auch alle anderen kulturellen Einrichtungen sind die Ehrenamtlichen der Sprockhöveler Theatergruppe von der Krise betroffen. Seit dem Lockdown gab es keine gemeinsamen Proben mehr. So wurde auf der Jahreshauptversammlung im September beschlossen, das Familienstück „Der Zauberer von Oz“ auf die nächste Spielsaison 2021/2022 zu verschieben.

Das heißt, dass das erste Mal in der Vereinsgeschichte das neue Jahr nicht mit einem Stück beginnt. So wie in den letzten Jahren der „Räuber Hotzenplotz“, „Jim Knopf“, „Momo“ und viele andere bekannte Theaterklassiker auf die Bühne des Gemeindehauses am Perthesring gebracht wurden, wird es an den ersten Januarwochen still bleiben.

Treue Event für September 2021

Der Vorstand forderte die Mitglieder im Oktober auf, kreative Ideen zu sammeln, die auch in großer Zahl kamen, viele aber durch den aktuellen „Lockdown light“ nicht umsetzbar sind. Aber eine Idee wird nun ziemlich schnell in die Tat umgesetzt: Es ist ein Treue-Event aus verschiedenen Darbietungs- und Aktionselementen für Jung und Alt geplant, welches im September 2021 stattfinden soll, unter der Voraussetzung, dass die pandemische Lage es zulässt.

Ab dem 7. Dezember können dafür Eintrittskarten online unter https://theatergruppe-schnick-schnack.de/ oder beim Buchladen Sprockhövel erworben werden. Es werden insgesamt 500 Karten in den Verkauf gehen. Der Eintrittspreis beträgt 7 Euro. Der genaue Termin sowie die Tagesplanung werden sechs Wochen vor Durchführung auf der Internetseite veröffentlicht.