Der Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Verkehr, öffentliche Sicherheit und Ordnung berät in seiner nächsten Sitzung am 18. März u.a. über die Sinnhaftigkeit des Tempo 70 Schildes auf der Hiddinghauser Straße.

Kommt der Autofahrer aus Richtung Querspange/South-Kirkby Straße (Tempo 70) und will auf die Hiddinghauser Straße fahren, muss er beim Abbiegen zwangsläufig sein Tempo drosseln.

Kurz nach dem Abbiegen steht dann am Straßenrand ein Tempo 70 Schild. Beschleunigt der Autofahrer dann auf Tempo 70, muss er bereits etwa 100 Meter später das Tempo-Schild 50 beachten, welches im Zusammenhang mit der Inbetriebnahme des neuen Feuerwehrhauses zum Schutze der ein- und ausfahrenden Einsatzkräfte aufgestellt wurde.

In der Praxis stellt die Polizei bei Geschwindigkeitskontrollen der Autofahrer auf der Hiddinghauser Straße immer wieder zahlreiche Verstöße fest und bittet die Autofahrer zur Kasse, die aus Richtung Querspange kommen deutlich zu schnell den Berg herunterfahren und die einmal erzielte Geschwindigkeit von 70 km/h nicht mehr reduzieren. Zudem sind auf der Hiddinghauser Straße befindliche Fußgänger infolge eines nicht vorhandenen Bürgersteiges immer wieder gefährdet.

Die Bürgerinitiative „Mitgedacht“ aus Sprockhövel hatte sich daher an den Vorsitzenden des städtischen Ausschusses gewandt und angeregt, dass Tempo 70 Schild unmittelbar nach dem Abbiegen auf die Hiddinghauser Straße in ein Tempo 50 Schild zu ändern, um den Schutz der ein- und ausrückenden Feuerwehrkräfte in Niedersprockhövel zu verbessern. Langfristig gedacht trifft das auch für die städtischen Mitarbeiter zu, wenn der neue Bauhof -ob mit oder ohne Wertstoffhof- errichtet ist.

Die SPD-Fraktion hat den Vorschlag aufgenommen, geprüft und vorgeschlagen, diese verwirrende und nicht logische Temporegelung zu ändern, indem das Tempo 70 Schild gegen ein Tempo 50 Schild ausgetauscht wird. Dadurch wird dem Autofahrer direkt beim Abbiegen auf die Hiddinghauser Straße die Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h vorgegeben, zumal auch von der Haßlinghauser Straße kommend, im unteren Bereich nach dem Abbiegen auf die Hiddinghauser Straße Tempo 50 vorgegeben ist.

Die Stadtverwaltung informiert in ihrer Sitzungsvorlage, dass die Hiddinghauser Straße verkehrsrechtlich außerhalb geschlossener Ortschaft liegt. Für diese Bereiche gelten nochmals erhöhte Anforderungen an Geschwindigkeitsbeschränkungen. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit beträgt außerorts 100 km/h. Bis zur Errichtung der Traglufthalle war die Geschwindigkeit auf der Hiddinghauser Straße nicht beschränkt (100 km/h). Durch den Neubau der Zuwegung zur Traglufthalle wurde die Geschwindigkeit im Bereich der Ein-/Ausfahrt auf 70 km/h beschränkt.

Nach Errichtung des neuen Feuerwehrgerätehauses auf dem Gelände erfolgte auf Wunsch der Feuerwehr eine Prüfung der Verkehrslage. Um die Anfahrt für die Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr mit dem Privat-Pkw sicher zu gestalten, wurde die Geschwindigkeit im Bereich der neu hergestellten Einfahrt und der bestehenden Ausfahrt auf 50 km/h beschränkt. Die Unfalllage in dem betreffenden Bereich sei unauffällig.

Warum der Autofahrer nach dem Abbiegen erst auf 70 km/H "gelockt" wird um dann sofort wieder abbremsen zu müssen, scheint verkehrsrechtlich zulässig zu sein, erscheint aber nicht logisch.

Es bleibt abzuwarten, wie die Gremien entscheiden.