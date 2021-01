Bürgermeisterin Sabine Noll nahm sich heute trotz ihres vollen Terminkalenders Zeit und empfing auf der Treppe vor dem Rathaus eine Delegation der Sternsinger von St. Josef aus Haßlinghausen.

Hannes, Matthäus, Nikolaus, Josefine, Klara, Lina und Jakobus hatten schöne Sternsingerkostüme mit funkelnden Kronen und leuchtenden Sternen an, als sie in Begleitung ihrer Eltern auf dem Vorplatz des Rathauses eintrafen.

Bürgermeisterin Sabine Noll kam zur Rathaustreppe um den Segen der Abordnung der Sternsinger von St. Josef aus Haßlinghausen stellvertretend für alle Häuser der Stadt "20*C+M+B*21" (Christus mansionem benedicat/ Christus segne dieses Haus) entgegenzunehmen.

Sie überreichte den Sternsingern eine Geldspende und einige Süßigkeiten. Die diesjährige Sternsingeraktion steht unter dem Titel "Kindern Halt geben- in der Ukraine und weltweit". Der STADTSPIEGEL berichtete bereits in seiner Print-Ausgabe am heutigen Tage ausführlich über diese Aktion.