In der Silvesternacht ließ es sich Bürgermeisterin Sabine Noll nicht nehmen und begleitete Mitarbeiter des Ordnungsamtes auf ihrer Corona-Streife im Stadtgebiet von Sprockhövel.

Auf ihrer Fahrt durch das Stadtgebiet machte sie auch einen kurzen Zwischenstop am neuen Feuerwehrhaus und bedankte sich beim diensthabenden Einsatzführungsdienstleiter Stadtbrandinspektor Frank Welling stellvertretend für alle freiwilligen Feuerwehrfrauen und -männer der Feuerwehr Sprockhövel für deren unermüdliche Aktivitäten zum Wohle aller Bürgerinnen und Bürger.

Die Corona-Streifen des Ordnungsamtes brauchten ansonsten bis Mitternacht nicht tätig zu werden. Alle Versammlungsplätze, Schulhöfe und große Parkplätze im Stadtgebiet von Sprockhövel waren menschenleer.

Auch auf den Einkaufsstraßen in Niedersprockhövel und in Haßlinghausen gab es nichts zu beanstanden.

"Ich freue mich, dass die Bürgerinnen und Bürger von Sprockhövel die Corona-Schutzmaßnahmen auch in der Silvesternacht einhalten", sagte Bürgermeisterin Noll und dankte ebenfalls ihren Mitarbeitern des Ordnungsamtes für deren Einsatz.