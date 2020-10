Sandra Flockenhaus, Erzieherin im evangelischen Kindergarten Perthes-Ring in Sprockhövel, hat uns diese schöne Begebenheit geschildert:



"Ich hatte mit meinen Kolleginnen ein sehr schönes Erlebnis in unserem zur Zeit sehr anstrengenden Kindergarten-Alltag. Unsere Leitung Anastasia Pauly kam mit einem Servierwagen an die Gruppentüren und bat nacheinander die Erzieherinnen zu sich. Auf dem Wagen standen Kekse, Obst, Tee und Kaffee. Mit einem Aufsteller und den Worten "Danke! Wir schaffen das!" wollte sie uns in dieser schwierigen Zeit einfach mal Danke sagen.

Uns als Team hat das sehr gefreut und wieder einmal gezeigt, wie wichtig es ist, gerade jetzt in Corona-Zeiten zusammenzuhalten und sich gegenseitig Mut zu machen!"