Inge Haack ist am vergangenen Sonntag, 10. Januar, im Alter von 80 Jahren verstorben.

Die "Anna von Sprockhövel" ist in ihrem historischen Kostüm viele Jahre unterwegs gewesen. Sie machte Stadtführungen, sie ging in Schulen und begeisterte die Schüler für die Geschichte von Sprockhövel. Mit ihrer warmherzigen und freundlichen Art verstand sie es, Geschichte lebendig werden zu lassen.

"Anna von Sprockhövel"





Sprockhövel als Stadt mit langer Bergbautradition wurde 1994 von polnischen Studenten aufgesucht, die in Ibbenbüren jedes Jahr bezahlte Praktika absolvierten. Sie machten eine Führung in Sprockhövel und diese wurde von Inge Haack geleitet. Sie war es dann, die einen deutsch-polnischen Freundeskreis ins Leben rief, der die Städte Sprockhövel, Hattingen und Krakau verband und zu vielen persönlichen Begegnungen in den Städten führte. Der Verein wurde 2015 aufgelöst.

Für ihr Engagement in Sachen Heimatkunde und Völkerverständigung wurde sie sowohl in Krakau als auch in ihrer Heimat geschätzt und geehrt, unter anderem mit dem polnischen Kristall-Preis und dem Kulturpreis der CDU Sprockhövel.

Nach dem Tod ihres Mannes Jürgen lebte sie zurückgezogen. Am Sonntag verstarb Inge Haack im Alter von 80 Jahren.