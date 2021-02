Sie trotzten dem Corona-Lockdown und das mit Erfolg: Die Sternsinger in der Pfarrei St. Peter und Paul Witten, Sprockhövel, Wetter mussten dieses Jahr auf die Besuche an der Haustür verzichten und stattdessen erfinderisch werden.

So gab es ein Sternsinger-Video auf der Homepage der Pfarrei, es wurden Segensbriefe und -tütchen an die Haushalte verteilt und natürlich auf allen Kanälen ordentlich Werbung gemacht für die Spendenaktion. Das ist den Sternsingern in den drei Städten gelungen: In Summe sind Spenden in Höhe von knapp 32.000 Euro für Kinder in Not zusammengekommen. Vermutlich sind es aber noch wesentlich mehr. Durch den fehlenden direkten Kontakt zu den Spendern, wurde die direkte Überweisung auf das Konto des Kindermissionswerk beworben.

Spenden noch bis 28. Februar möglich



Aber viele Spender ließen es sich nicht nehmen, durch Bargeldspenden, Beiträge in Spendendosen oder Überweisungen auf die Gemeindekonten für die Sternsingeraktion die Aktion zu unterstützen. So sind in den einzelnen Gemeinden folgende Spendenhöhen zusammengekommen: In St. Januarius Sprockhövel wurden bisher mehr als 6000 Euro eingezahlt. In St. Peter und Paul Herbede und den umliegenden Dörfern ist die neue Rekordsumme von 13.300 Euro zusammengekommen. In St. Liborius sind rund 2500 Euro Bargeldspenden gesammelt worden. In St. Josef freuen sich die Sternsinger über rund 10.100 Euro. Übrigens: Die Spendenaktion ist noch nicht abgeschlossen, bis zum 28. Februar kann sich noch jeder daran beteiligen (Spendenkonto: DE 95 3706 0193 0000 0010 31).