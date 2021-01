Die Stadtverwaltung in Sprockhövel hatte die Bürgerinnen und Bürger darüber informiert, dass die Weihnachtsbäume im Zeitraum vom 11.1. bis zum 15.01.2021 in Abhängigkeit der einzelnen Reviere kostenlos abgeholt werden.



Im gesamten Stadtgebiet sah man eine Vielzahl von ausgedienten und abgeschmückten Weihnachtsbäumen am Straßenrand liegen. Die Entsorgungsfirma AHE hatte gut zu tun, zumal auch die Pfadfinder coronabedingt in diesem Jahr ihre Abholaktion abgesagt hatten.

Somit kam es auch zu geringen Verspätungen bei der Abholung der Bäume. Der STADTSPIEGEL-Reporter traf die beiden gutgelaunten AHE-Mitarbeiter Carsten und Sofian am Samstag in Niedersprockhövel, als sie die an den Straßen bereitliegenden Bäume einsammelten.