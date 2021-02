Auch bei der nächsten öffentlichen Sitzung des Rates am 18. Februar 2021 haben Bürgerinnen und Bürger direkt zu Beginn der Ratssitzung um 17:30 Uhr wieder Gelegenheit, ihre Fragen an die Bürgermeisterin zu richten.

Vorteilhaft ist dabei, dass diese Fragestunde für Einwohnerinnen und Einwohner jetzt direkt zu Beginn der Sitzung stattfindet und nicht erst am Ende der öffentlichen Tagesordnung, wie es früher war.

Die im Jahre 2020 verabschiedete Geschäftsordnung für den Rat und die Ausschüsse der Stadt Sprockhövel enthält in § 19 die Regelung, dass nach Aufruf des Tagesordnungspunktes jede / jeder Einwohner*in der Stadt berechtigt ist, mündliche Anfragen an die Bürgermeisterin zu richten. Die Anfragen müssen sich auf Angelegenheiten der Stadt beziehen.

Dabei darf jede/jeder Fragesteller*in in der Sitzung höchstens zwei Fragen sowie zu jeder Frage eine Zusatzfrage stellen. Melden sich mehrere Einwohner*innen gleichzeitig, so bestimmt die Bürgermeisterin die Reihenfolge der Wortmeldungen.

Die Beantwortung der Anfragen erfolgt im Regelfall mündlich durch die Bürgermeisterin. Ist eine sofortige Beantwortung nicht möglich, so kann die /der Fragesteller*in auf schriftliche Beantwortung verwiesen werden. Eine Aussprache findet nicht statt.

Eine gute Gelegenheit, aktuelle Bürgerbelange auf diesem Wege an die Bürgermeisterin weiter zu geben. Für Bürgermeisterin Sabine Noll ist es ein persönliches Anliegen, für die Sprockhöveler Bürgerinnen und Bürger ein offenes Ohr zu haben. Deshalb lädt sie alle Sprockhöveler auch zur wöchentlichen Bürgersprechstunde ein.

Jeden Donnerstag zwischen 14.30 und 17.30 Uhr (abweichend davon bis 17 Uhr an Terminen von Ratssitzungen und Sitzungen des Haupt- und Finanzausschusses) können diese ihre Anliegen, Anregungen, Ideen und Fragen vortragen.

Die Sprechstunde kann je nach Präferenz persönlich vor Ort, telefonisch oder auch als Online-Videoschalte stattfinden. Es werden unter Tel. 02339/917-263 Termine vergeben.