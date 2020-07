Ich habe mehrere Bilder aufgenommen. Da ich immer auf feste Straßen und Wege angewiesen bin

ist es nicht so einfach für mich die richtige Stellung beim fotografieren zuhaben. Zu Hause angekommen habe ich mir die Bilder auf dem Laptop angesehen. Ich kam aus dem Staunen nicht raus. Da steht doch ein Hahn golden strahlend an der Baumspitze. Zu meiner Frau habe ich gesagt das dass wohl der Hahn von Niederwenigern sein könnte. Sie sagte mir das Niedersprockhövel doch im Tal läge und ich nicht bis Niederwenigern schauen kann. Also mußte ich noch einmal mit meinem E-Rollstuhl los um auf den Grund zugehen, zu wem der Hahn gehörte. Konnte ein zweites Foto schießen und siehe da, der könnte zu einer Kirche gehören. Dann nahm ich mir eine Stadtkarte von Sprockhövel, richtete sie mit meinem Kompas nach Norden aus, und berechnete den Winkel von dem Standort wo ich das Bild gemacht habe, und zog einen Strich über die Stadtkarte und siehe da es war der Hahn von der Katholischen Kirche. Wer hätte das gedacht.