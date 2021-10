SPROCKHÖVEL. Zurzeit fallen wieder Hecken-, Rasen-, Strauchschnitt, Laub und diverse andere Gartenabfälle an. Die Stadt Sprockhövel weist auf die nächste Grünabfallsammlung am Samstag, 9. Oktober, hin. Die Annahme des Grünabfalls erfolgt in der Zeit von 10 Uhr bis 14 Uhr.

Annahmestelle



In Haßlinghausen erfolgt die Sammlung auf dem Parkplatz vor der Sporthalle, zu erreichen über die Geschwister-Scholl-Straße. In Niedersprockhövel findet die Sammlung auf dem Schulhof des Schulzentrums an der Dresdener Straße statt, hierüber ist auch die Zufahrt vorgesehen.

Wegen der besonderen Situation durch Corona wird darauf hingewiesen, dass bei der Anlieferung Schutzmasken zu tragen sind. Auch der Sicherheitsabstand ist in jedem Falle einzuhalten und den Anweisungen des Personals ist unbedingt Folge zu leisten. Um eine ordnungsgemäße Abwicklung durchführen zu können, wird eine Einzelabfertigung pro PKW durchgeführt.

Das Angebot richtet sich ausschließlich an Sprockhöveler Privathaushalte, deshalb wird die Stadt eine Überprüfung mittels Personalausweis durchführen. Hierzu bittet die Stadt, den Personalausweis an der Autoscheibe vorzuzeigen.

Personen von außerhalb, die im Auftrag eines Sprockhöveler Haushalts Grünabfall entsorgen möchten, müssen den Personalausweis des Sprockhöveler Haushaltsvorstandes bereithalten.

Gewerbliche Grünabfälle werden nicht entgegengenommen.