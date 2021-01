Die Mathilde-Anneke-Schule lädt Eltern am Dienstag, 2. Februar, um 18.30 Uhr zum digitalen Informationsabend ein.

Ein Team aus Erprobungsstufenlehrern, dem Ganztagskoordinator und der Schulsozialarbeit informiert und beantwortet Fragen. Wer teilnehmen möchte, schickt vorab eine Mail an Lensing@edu-sprockhoevel.de und bekommt anschließend einen Link zugeschickt.

Weitere Infos gibt es auch unter www.mathilde-anneke-schule.de. Dort können Interessierte beispielsweise unter "MAS live" einen Einblick in verschiedene Aspekte des Schullebens nehmen.