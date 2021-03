Der Straßenendausbau im Erschließungsgebiet Im Riepelsiepen in Sprockhövel hat begonnen.

Am Montag, 8. März, wird der Asphaltbelag der Straße Riepelsiepen (Planstraße a/b) abgefräst, die Straße wird von circa 7 bis 17 Uhr vollgesperrt. Die betroffenen Anlieger sind bereits durch die bauausführende Firma informiert worden.

Ab Dienstag, 9. März, beginnen die Rahmen- und Pflasterarbeiten im Riepelsiepen, zudem wird die Treppenanlage fertiggestellt. Der vollständige Straßenendausbau des Erschließungsgebietes soll in den Sommerferien abgeschlossen sein.

Die bauausführende Firma ist bestrebt, die Behinderungen für die Anlieger so gering wie möglich zu halten.