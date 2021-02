Die Impfungen gegen das Corona-Virus sind gestartet, die Impfzentren haben ihre Arbeit aufgenommen. Doch für viele, weniger mobile Menschen, stellt sich die Frage: Wie komme ich zu meinem Impftermin? Die Stadt Sprockhövel organisiert einen Fahrdienst.



Die Pfarrei St. Peter und Paul Witten, Sprockhövel, Wetter möchte gerne schnell und unkompliziert helfen. Deshalb werden Ehrenamtliche gesucht, die einzelne Fahrten übernehmen könne. Hierfür wird der "Boni-Bus" der Gemeinde St. Josef zur Verfügung gestellt. Das Seniorenbüro der Stadt koordiniert die Fahrten und stellt Schutzmasken zur Verfügung. Wer gerne ein paar Fahrten übernehmen möchte, meldet sich bei Dominik Spanke unter Tel. 02324/5699011 oder per E-Mail an: dominik.spanke@caritas-en.de.

Auch der Gemeinderat von St. Josef hat bereits Rücksprache mit der Stadt gehalten, um bei der Terminvergabe und dem Wahrnehmen von Impfterminen zu helfen. "Wer einen Fahrdienst benötigt, kann sich an das städtische Seniorenbüro wenden", so Margarte Kirchner vom Gemeinderat. Das Seniorenbüro ist erreichbar unter Tel. 02339/917356 oder 02339/917320. Gibt es Probleme bei der Impfterminvergabe, helfen die Pflegeberaterinnen unter Tel. 02339/917311 oder 917318 gern weiter.