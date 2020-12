Social-Distancing auch für Maria, Josef, Ochs und Esel: In der Pfarrei St. Peter und Paul Witten, Sprockhövel, Wetter haben viele fleißige Gemeindemitglieder ihr Weihnachtsspiel für die digitale Welt vorbereitet. Zum Fest werden die Videos auf dem Youtube-Kanal der Pfarrei unter youtube.com/ppherbede zu finden sein.



Weil die traditionellen Krippenspiele nicht wie üblich in den Kirchen aufgeführt werden, sind in gleich drei Gemeinden der katholischen Pfarrei Witten, Sprockhövel, Wetter Youtube-Videos zur Weihnachtsgeschichte entstanden.

Gemeinde St. Januarius Niedersprockhövel macht mit



In der Gemeinde St. Januarius Niedersprockhövel nahmen Doro Lohmann und Katja Vogt das etwas andere Krippenspiel in die Hand. Beim Dreh bekamen sie dabei technische Hilfe von Stefan Hoheisel. Bei weit geöffneten Fenstern und Türen mit ordentlich Durchzug wurde in der Kirche St. Januarius gefilmt.

Stefan Hoheisel - Kameramann, Tontechniker und Cutter in einer Person - nutzte alle Möglichkeiten perfekter Einstellungen und Winkel. "Damit im Video nicht zu sehen ist, wie groß die Abstände zwischen den Kindern eigentlich sind", erzählt der Erzieher in der katholischen Kindertagesstätte Haßlinghausen. Nur Geschwisterkinder brauchten die in den Corona-Sicherheitsregeln vorgeschriebenen Abstände selbstverständlich nicht einhalten.