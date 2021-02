Die Stadtverwaltung Sprockhövel weist auf die nächste Kühl-/Gefrierschrank- und Elektrogroßgeräteabfuhr am Freitag, 12. März, hin.



Jedes zur Abholung bereitgestellte Teil ist mit je einer Wertmarke zu versehen. Die Wertmarken sind bei den in der Abfallfibel aufgeführten Verkaufsstellen erhältlich und kosten 1 Euro pro Stück. Die Anmeldekarten müssen spätestens acht Tage vor dem jeweiligen Termin bei der Stadtverwaltung vorliegen.

Kühl-/Gefrierschränke und Elektrogroßgeräte aus Privathaushalten werden auch kostenlos an den Umladeanlagen in Gevelsberg, Hundeicker-Straße 24-26, und in Witten, Bebbelsdorf 73, angenommen. Außerdem können Elektrogeräte, jedoch keine Kühlgeräte, bei der Firma Büttner & Saure, Schwelmer Straße 60, in Sprockhövel kostenlos abgegeben werden.

Weitere Fragen beantworten die zuständigen Mitarbeiterinnen der Stadtverwaltung Sprockhövel montags bis freitags von 8 bis 12 Uhr sowie montags zusätzlich von 14 bis 16 Uhr unter Tel. 02339/917326.