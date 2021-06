Die Gewinner der Stadtrallye durch Niedersprockhövel, die im Frühjahr durch den Fachbereich Jugend/Familie/Schule der Stadt Sprockhövel organisiert wurde, stehen fest. Malia (5), Julius (5) und Leni (6) lösten die insgesamt elf spannenden Aufgaben an den verschiedenen Stationen und knackten auf diese Weise das Rätsel mit dem Lösungswort "Marienkäfer".



In der vergangenen Woche durften sich die jungen Gewinner nun über eine Überraschung freuen. Gemeinsam mit ihren Eltern und Geschwistern wurden sie ins Rathaus eingeladen. Dort erwartete sie neben einem kleinen Präsent eine Führung durch das Rathaus mit Bürgermeisterin Sabine Noll. Beim gemeinsamen Eis essen im Sitzungssaal konnten die Kinder zudem alle ihre Fragen, Wünsche und Anregungen rund um das Leben in Sprockhövel loswerden.

Nächste Stadtrallye in den Sommerferien



Für alle, die die Stadtrallye im Frühjahr verpasst haben oder nicht genug vom Rätseln bekommen, gibt es in den Sommerferien eine weitere Ausgabe der Stadtrallye in Haßlinghausen.