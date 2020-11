Die nächste Sammlung schadstoffhaltiger Abfälle in Sprockhövel findet am Samstag, 5. Dezember, statt.



Standorte: von 9 bis 9.30 Uhr in Obersprockhövel (Otto-Brenner-Straße, IG Metall Bildungszentrum, Wanderparkplatz), von 9.45 bis 11.15 Uhr in Niedersprockhövel (Glückauf-Halle, Dresdener Straße, Parkplatz vor den Tennisplätzen), von 11.30 bis 12.15 Uhr in Hiddinghausen (Parkplatz Langenbruchstraße/Jahnstraße), von 12.30 bis 14 Uhr in Haßlinghausen (Städtischer Bauhof, Rathausplatz 21).

Was kann entsorgt werden?



Entsorgt werden können zum Beispiel Lösungsmittel, Klebstoffe, Farben, Lacke, Alt- und Autobatterien, Altöl, Pflanzenschutzmittel, Reste von Gartenspritzmitteln, Insektizide, Altmedikamente (soweit sie die Apotheken nicht zurücknehmen), Leuchtstoffröhren und Energiesparlampen.

Elektrokleingeräte werden auch am Umweltbrummi angenommen, wie Kaffeemaschinen, Toaster, Föhne, elektrische Zahnbürsten, Lockenstäbe, Rasierapparate, Eierkocher, Kofferradio, Waffeleisen, Fritteusen. Jedoch gehören hierzu keine Computer, Mikrowellen und Rasenmäher.