Jedes Jahr im Dezember lädt die Evangelische Kirchengemeinde Bredenscheid-Sprockhövel zu einem gemeinsamen Essen ein, das besonders für Menschen mit kleinem Geldbeutel gedacht ist. Das kann natürlich in diesem Jahr nicht stattfinden.



Deshalb hat sich das Team eine Alternative ausgedacht: An zwei Nachmittagen werden in festlichem Rahmen Überraschungstüten verteilt, vorbereitet für Kinder, Frauen und Männer. Zusätzlich gibt es "Überlebens"-Pakete von einer Bochumer Aktion. Selbstverständlich werden die geltenden Hygiene- und Abstandsregeln beachtet. Ein Verzehr vor Ort ist nicht gestattet. Kurze Gespräche sind jedoch erwünscht.

Die Aktion findet statt am Mittwoch, 16. Dezember, und am Samstag, 19. Dezember, jeweils in der Zeit zwischen 15 und 17 Uhr im Evangelischen Gemeindehaus Sprockhövel, Perthes-Ring 18. Eine Anmeldung ist nicht nötig. Vor der Tür kann es zu Wartezeit mit Abstand kommen.