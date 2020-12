Das Klimaschutzmanagement der Stadt Sprockhövel ruft noch bis zum 31. Dezember alle Bürgerinnen und Bürger, aber auch weitere Personengruppen des Ennepe-Ruhr-Kreises auf, weitere Entwürfe für das Klimaschutz-Logo einzureichen. Die Stadt freut sich über die bereits eingereichten, sehr kreativen Vorschläge.



Die eingereichten Entwürfe sollen eine Wort-Bild-Marke abbilden, mit dem Schriftzug "Klimaschutz in Sprockhövel" und die Farben des Stadtlogos sowie die Farbe schwarz beinhalten. Darüber hinaus werden weitere Farbvorschläge angenommen und gehen mit in die Wertung.

Gewinner bekommen einen Preis



Die Teilnahmebedingungen gelten weiterhin und werden durch diesen Zusatz bezüglich der Farbwahl erweitert. Der Gewinnerentwurf wird in Zukunft alle Klimaschutzvorhaben der Stadt begleiten. Die Gewinner können sich über einen Preis freuen.

Entwürfe können wie folgt eingereicht werden: per Mail an klimaschutz@sprockhoevel.de oder postalisch an die Stadt Sprockhövel, Planen und Umwelt, Klimaschutzmanagement, Rathausplatz 4, 45549 Sprockhövel.

Die Teilnahmebedingungen sind der Internetseite der Stadt Sprockhövel (Menü: Rathaus/Planen&Umwelt/Klimaschutz) zu entnehmen.